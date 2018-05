Economia Caminhoneiros que tentam voltar ao trabalho são hostilizados Mesmo os desbloqueios determinados judicialmente estão sendo cumpridos com dificuldade

No oitavo dia de paralisação (28) - e um dia após o governo ceder e garantir uma queda de R$ 0,46 no preço do diesel por 60 dias -, o jornal O Estado de S. Paulo ouviu relatos de empresas de transporte, distribuidoras de combustível e de caminhoneiros afirmando que grevistas que querem voltar ao trabalho estão sendo hostilizados por alguns grupos que querem manter a mani...