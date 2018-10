Economia Caminhoneiros protestam em Goiás pelo piso do frete Manifestação foi realizada em Catalão, onde prefeitura bloqueou acesso a mineradoras reclamando dívida de impostos; Justiça liberou vias

Motoristas de caminhão realizaram ontem uma manifestação pelo cumprimento da tabela do frete rodoviário, que prevê valores mínimos para o transporte de mercadorias. O protesto foi realizado no município de Catalão, na Região Sudeste do Estado, onde os caminhoneiros contaram com apoio da prefeitura local, que bloqueou o acesso às indústrias mineradoras da cidade e doi...