Economia Caminhoneiros fazem protesto após decisão de Fux contra tabela do frete Manifestação ocorre na Rodovia Dutra provoca lentidão de 4km; durante a madrugada, houve protestos no Porto de Santos

Após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux proibir a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de multar os transportadores que não seguirem a tabela de fretes, caminhoneiros fazem protestos na Rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Barra Mansa, no sul do Estado do Rio de Janeiro. O protesto causa conges...