Economia Caminhoneiros e ANTT têm nova reunião sobre preço do frete na segunda-feira às 9h Na próxima segunda-feira, os motoristas e representantes do órgão vão discutir mais uma vez o assunto que vem gerando impasse e desconforto entre as partes

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e representantes dos caminhoneiros marcaram para as 9h da segunda-feira (11) uma nova reunião, de caráter técnico, para discutir o tabelamento do preço mínimo para o frete rodoviário. O assunto criou um grande impasse no governo, que, sob pressão, já editou duas versões da tabela dos preços. A segunda foi revogada h...