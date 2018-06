Economia Caminhões formam filas para abastecer botijões de gás Presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da Região Centro-Oeste afirma que consumidor está comprando mais mercadoria por medo de nova greve dos caminhoneiros

Filas de caminhões carregados com botijões de gás de cozinha vazios estão se formando em frente às distribuidoras do Estado. O problema ainda é reflexo da greve dos caminhoneiros que durou dez dias e terminou na semana passada. De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da Região Centro-Oeste (Sinergás), Zenildo Dias do Vale, o Esta...