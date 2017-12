Calendário de 2018 para o pagamento do Seguro DPVAT é disponibilizado; confira

O calendário de pagamento do seguro por Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (Seguro DPVAT) foi disponibilizado nesta sexta-feira (29). A quitação do seguro é condição obrigatória para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento de permissão para trafegar com automóveis.

De caráter social e criado para amparar vítimas de acidentes no País, seja motorista, passageiro ou pedestre, sem necessidade de apuração de culpa, o Seguro DPVAT garante três tipos de indenizações: Morte (R$ 13.500,00), Invalidez Permanente (até R$ 13.500,00) e Reembolso de Despesas Médicas e Hospitalares (até R$ 2.700,00).

O pagamento deve ser feito no vencimento da cota única ou na 1ª parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). No caso de veículos isentos do IPVA, o valor deverá ser pago juntamente com o emplacamento ou no licenciamento anual.

Logo abaixo, você confere os valores dos prêmios do seguro para cada tipo de veículo. Clique aqui e confira o calendário de pagamento do Seguro DPVAT.