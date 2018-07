Economia Caixa vai reduzir juros no crédito imobiliário para pessoa jurídica Justificativa, segundo o banco, é que o cenário econômico tem apresentado sinais de retomada do crescimento

A Caixa anunciou redução das taxas de juros do crédito imobiliário para o segmento "Produção Pessoa Jurídica", com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As taxas serão reduzidas em média de 1 a 2 pontos porcentuais ao ano (a.a.), sendo a taxa mínima de 9% a.a., de acordo com o porte, rating, nível de relacionamento das empresas com a Caixa e...