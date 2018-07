Economia Caixa reduz taxa de crédito rural Banco vai liberar R$ 8,5 bilhões para a safra 2018-2019, com juros mais baixos, e anunciou novidades, como a inclusão da piscicultura no custeio de integração

O produtor rural contará com dinheiro mais barato para custear o plantio da próxima safra 2018-2019. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai liberar R$ 8,5 bilhões em suas linhas de crédito rural, com taxas de juros de custeio agrícola e pecuário de 7% ao ano. Para os agricultores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), a taxa anual se...