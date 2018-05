Economia Caixa realiza primeiro sorteio de nova loteria neste sábado em Goiânia Concurso número um pode pagar um prêmio estimado em R$ 500 mil

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (19), às 18h, em Goiânia, o primeiro sorteio do Dia de Sorte, a nova modalidade de loteria. O concurso do Dia de Sorte pode pagar um prêmio estimado em R$ 500 mil. O sorteio será feito no Feirão Caixa da Casa Própria, no Centro de Convenções de Goiânia. O novo jogo foi lançado no último dia 14. O jogador t...