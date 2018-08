Economia Caixa interrompe linha mais popular para imóveis usados Banco afirma que R$ 1,4 bilhão da pró-cotista, com taxas entre 6% e 8% ao ano, já foi emprestado em 2018 e que remanejamento depende de Conselho Curador

Enquanto o governo se esforça para tentar incentivar a atividade na construção civil com aumento dos financiamentos, o mercado de crédito habitacional teve um revés importante: a Caixa Econômica Federal anunciou que acabou o dinheiro para financiar a compra de imóveis usados na linha pró-cotista. Essa linha é depois do programa Minha Casa Minha Vida a com menores tax...