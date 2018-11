Economia Caixa e BB não estão no radar das privatizações, diz Bolsonaro “Qualquer privatização tem que ser responsável. Não é jogar pra cima e ficar livre”, afirmou o presidente eleito

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse hoje (29) que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil não estão no radar das privatizações do próximo governo. “Qualquer privatização tem que ser responsável. Não é jogar pra cima e ficar livre. Algumas privatizações ocorrerão. Outras estratégicas, não. Banco do Brasil e Caixa não estão no nosso radar”, a...