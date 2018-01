Caixa aprova novas regras para executivos

A Assembleia-Geral Extraordinária da Caixa Econômica Federal aprovou ontem, em reunião, o novo estatuto do banco com regras para escolha e atuação de seus dirigentes. Um dos pontos mais importantes do novo estatuto é o processo de escolha e destituição de dirigentes. Essa responsabilidade, que antes era do presidente da República, passou para o Conselho de Administraçã...