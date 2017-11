Caixa anuncia prorrogação de desconto em taxas de crédito rural

A Caixa Econômica anunciou hoje a prorrogação da taxa de juros para produtores rurais que fazem parte do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). Até 28 de dezembro, as propostas de custeio agrícola e pecuário terão redução de 0,8 ponto percentual nos juros, saindo de 7,5% para 6,7%.

Fazem parte do Pronamp os produtores com renda bruta anual de até R$ 1,7 bilhão, sendo que 80% dela deve vir obrigatoriamente das atividades agropecuárias. A prorrogação até dezembro tem como objetivo atender as necessidades do produtor também na safrinha e na safra de inverno, além de englobar aqueles que ainda não haviam contratado o custeio.

"Nós observamos uma grande demanda de produtores pedindo para ampliar, então prorrogamos para até dezembro. Com essa taxa, o produtor vai pagar R$ 12 mil a menos, é um valor bem significativo", afirmou o vice-presidente de Produtos de Varejo da Caixa, Fábio Lenza.

Em Goiás, a Caixa afirma que houve um aumento de 150% na contratação de crédito rural no primeiro quadrimestre do ano em comparação com o ano anterior e a expectativa é de que sejam concedidos outros R$ 429 milhões na safra 2017/18.