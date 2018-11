Economia Caixa anuncia nova etapa de plano de demissão voluntária Banco espera adesão de até 1,6 mil empregados

A Caixa Econômica Federal anunciou hoje(23) nova etapa do Programa de Desligamento de Empregado (PDE), com período de adesão de 26 a 30 de novembro. O programa está aberto aos empregados com mais de 15 anos na instituição, aposentados ou aptos a se aposentar até o fim deste ano, ou com adicional de incorporação de função de confiança. O banco espera a ades...