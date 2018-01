Cai o número de famílias endividadas

O porcentual de brasileiros endividados diminuiu, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) de 62,2% em dezembro de 2017 para 61,3% em janeiro de 2018. A proporção das famílias com dívidas ou contas em atraso diminuiu de 25,7% em dezembro para 25% em janeiro. Na comparação com o mesmo mês de 2017, entretanto, houve alta de 1,1 ponto po...