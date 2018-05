Economia Caged registra 336 mil novas vagas de emprego em quatro meses Mês de abril fechou com 115.898 postos de trabalho a mais do que em março, melhor resultado para o período desde 2013

O país fechou os quatro primeiros meses do ano com um saldo de 336.855 empregos criados. O mês de abril fechou com 115.898 postos de trabalho a mais do que em março. Esse é o melhor resultado para abril desde 2013, quando foram criadas 196.913 vagas. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apresentado nesta sexta-feira (18) p...