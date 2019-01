Economia Cade vai investigar exclusividade de cervejas nos carnavais de rua de Goiânia e Goianésia Órgão apura se há violação da concorrência nos contratos assinados pelas prefeituras com as marcas da bebida

A exclusividade de marcas de cerveja nos principais carnavais de rua do País entrou na mira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O órgão antitruste instaurou um inquérito para investigar se há violação contra a concorrência nos contratos assinados pelas prefeituras dos grandes destinos dos foliões para as festas que, neste ano, acontecerão no começo d...