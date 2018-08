Economia Cade multa Toshiba em R$ 3,1 milhões por cartel de tubos para televisores Investigação teve início após a assinatura de um acordo de leniência com a Samsung em 2008 e foi feita em vários outros países. Mesma sentença obriga empresa MT Picture a pagar multa de R$ 1,329 milhão

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condenou as empresas Toshiba e MT Picture por formação de cartel no mercado de fabricação e venda de tubos para televisores. A Toshiba foi condenada ao pagamento de R$ 3,134 milhões e a MTP, a pagar R$ 1,329 milhão. A investigação teve início após a assinatura de um acordo de leniência com a Samsung em 2008 e foi ...