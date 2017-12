Cadastro para sorteio de R$ 1 milhão da Nota Fiscal Goiana segue até domingo (10)

Ainda dá tempo de ficar milionário em 2017. É só se cadastrar na Nota Fiscal Goiana até este domingo (10), quando você vai ganhar um bilhete eletrônico para concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão (valor bruto), que será sorteado a partir das 9h do dia 21 através da Secretaria da Fazenda.

Além desse bilhete recebido automaticamente após o cadastro, esses consumidores também poderão concorrer com vários outros bilhetes desde que já tenham pedido o CPF na nota fiscal em compras no comércio varejista.

“Caso eles tenham pedido o CPF na nota do lançamento do programa até setembro de 2017, o sistema busca esses dados e faz a somatória dos valores para geração dos pontos e, consequentemente, dos bilhetes”, explica o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula, ressaltando, ainda, que a cada R$ 100 em compras o consumidor recebe um bilhete eletrônico para concorrer aos prêmios. Além do prêmio principal, serão sorteados outros 150 consumidores que receberão prêmios de R$ 1 mil e de R$ 500 (valores brutos).

O cadastro pode ser feito pela internet, no endereço www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br ou nas agências do Vapt Vupt. No site, basta acessar o menu Cadastre-se e informar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), data de nascimento e nome da mãe. É importante ressaltar que o nome da mãe deve ser digitado exatamente como está cadastrado na Receita Federal.