Economia C6 Bank, de ex-executivos do BTG Pactual, recebe aval do BC para operar Sem agências físicas, instituição oferecerá isenção de tarifas para transações bancárias como, por exemplo, abertura e manutenção de conta corrente, saques nos caixas eletrônicos da Rede 24 Horas e transferências

O C6 Bank, criado por ex-executivos do BTG Pactual, foi autorizado pelo Banco Central para começar a atuar no Brasil como um banco múltiplo com carteiras de crédito comercial e investimento. A instituição, cujo aval foi publicado nesta sexta-feira, 18, no Diário Oficial da União (DOU), vai atuar no modelo de banco digital e nasce com investimentos de R$ 500 milhões a...