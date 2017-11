Câmara vota Previdência este ano, afirma Meirelles

Depois de reuniões na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no fim de semana, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira (20) que a votação, em dois turnos, da reforma da Previdência na Casa deve ser concluída este ano. Meirelles disse que o relator do projeto, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), deve apresentar nes...