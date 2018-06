Economia Câmara aprova projeto de lei que prevê multa de até 50% para distrato Valor só não será pago se o consumidor encontrar interessado que aceite a transferência da dívida total do bem; proposta segue para o Senado

Clientes que desistirem da compra de um imóvel negociado na planta terão de pagar até 50% do valor já dado à construtora como multa para se desfazer do negócio. O valor só não será pago se o consumidor encontrar interessado que aceite a transferência de toda a dívida do imóvel. Casos julgados na Justiça nos últimos anos previam retenção bem menor nesses casos: de 10% a...