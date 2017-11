Câmara aprova novas regras para a cobrança do Imposto Sobre Serviço

A Câmara Municipal aprovou hoje em segunda e última votação as novas regras para cobrança do Imposto Sobre Serviço (ISS) em Goiânia. As modificações no Código Tributário do Município são uma adequação municipal à Lei Complementar 366, de 2013, que afetou especialmente a tributação de operadoras de cartão de crédito.

Isso porque, até que ela entrasse em vigor, as operadoras de cartão de crédito pagavam o ISS não na cidade onde prestavam o serviço, mas sim onde ficava a sede da empresa. Essa lei estabeleceu que, agora, o pagamento vai ser no município em que o serviço for utilizado. A mudança inclui ainda planos de saúde, leasing e franquias.

Com a nova possibilidade de tributação, a expectativa da Prefeitura é de que sejam arrecadados mais R$ 6,5 milhões por mês. Além de regulamentar o pagamento do ISS de cartões de crédito, a nova lei também estabelece a cobrança de serviços de streaming como o Spotify e o Netflix; aplicação de tatuagens e piercings; sepultamentos; guincho, guindaste e içamento; inserção de propaganda e publicidade em meios que não sejam livros, entre outros.

Outros serviços que já estavam inclusos na lei foram atualizados, como o processamento de dados, que foi atualizado para incluir o armazenamento e a hospedagem de dados, textos, imagens e vídeos, além do florestamento, que agora inclui a reparação de solo, o plantio, a silagem, a colheita, o corte e descascamento de árvores, a silvicultura e a exploração florestal.

Na Câmara, o projeto, enviado ainda na gestão Paulo Garcia (PT), foi aprovado com emendas: de autoria de Vinicius Cirqueira (Pros), uma delas inclui empresas de transporte que utilizam aplicativos, como Uber, Easy Taxi e 99, na cobrança. Outras, do vereador Paulo Magalhães (PSD), retiram a redução de ISS que beneficiava construtoras e operadoras do transporte municipal e isentam autônomos como sapateiros, faxineiros e alfaiates.

O vereador Anselmo Pereira (PSDB) também apresentou emenda que desobriga que a Prefeitura proteste dívidas de até R$ 500 e proíbe o ajuizamento de ações contra quem deve até R$ 1.426. Por fim, o vereador Cabo Senna (PRP) propôs a vinculação dos recursos da arrecadação do ISS ao cumprimento das emendas impositivos.