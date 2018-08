Economia Câmara aprova lei que amplia o tempo de saída após o pagamento em shoppings em Goiânia Prazo estendido foi estabelecido pelos vereadores em segunda votação

Foi aprovado pelos vereadores, em segunda votação, o projeto de lei que amplia o tempo de saída dos consumidores de Shoppings em Goiânia após o pagamento do ticket. A proposta, aprovada na quinta-feira (30), agora segue para a sanção ou veto do prefeito Iris Rezende (MDB). A lei assegura ao cliente sair do estabelecimento em um prazo de 20 minutos depois de pagar ...