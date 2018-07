Economia Brics defende crescimento da economia e condena terrorismo Chefes de Estado se comprometeram em estabelecer desenvolvimento econômico com foco no bem-estar da população

Os chefes de Estado dos países-membros do Brics - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – afirmaram, em declaração conjunta, que se comprometem com o fortalecimento das relações internacionais para o desenvolvimento econômico com foco no bem-estar da população. Eles alertaram para o crescente protecionismo comercial e condenaram ações terroristas e de vio...