Economia BRF tem prejuízo de R$ 812 milhões, revertendo lucro que teve há 1 ano A perda consolidada de julho a setembro foi 44,6% menor que a de R$ 1,466 bilhão vista no segundo trimestre

A BRF registrou prejuízo líquido de R$ 812 milhões no terceiro trimestre deste ano, ante cifra positiva de R$ 138 milhões no mesmo período do ano passado. Entretanto, a perda consolidada de julho a setembro foi 44,6% menor que a de R$ 1,466 bilhão vista no segundo trimestre. Em relatório que acompanha o demonstrativo financeiro, a companhia atribui o resultado a...