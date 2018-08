Economia BRF tem prejuízo de R$ 1,57 bilhões Companhia afirma que dificuldades no segundo trimestre ocorreram por ações impostas pelos mercados europeu e chinês e, internamente, pela greve dos caminhoneiros

A BRF registrou prejuízo líquido de R$ 1,574 bilhão no segundo trimestre de 2018, informou a companhia ontem. O prejuízo é 846,4% maior do que o registrado em igual período do ano passado, de R$ 166 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 289 milhões no período, ante o desempenho positivo de R$ 575 milhões na comp...