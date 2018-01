BRF lança marca para baixa renda

A BRF, dona da Sadia e Perdigão, apresentou nesta terça-feira (9) sua nova marca, a Kidelli, que oferecerá aos consumidores alimentos processados. A marca deve chegar com preços 15% abaixo da média do mercado de processados, segundo o vice-presidente de Operações da companhia no Brasil, Alexandre Almeida. Ele evitou falar sobre segmentação social de público-alvo e disse que a Kidelli é voltada para consumidores que “buscam conjugar sabor com preço acessível” e que concorrerá com marcas regionais e outras nacionais, que têm um portfólio “posicionado para preços mais baixos”. Além disso, a ideia é que a marca aproveite a matéria prima excedente das produções já existentes e que sua distribuição só ocorra para redes de atacarejo e distribuidores independentes.