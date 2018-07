Economia BRF anuncia distrato com 64 aviários de Rio Verde Empresa encerrou a produção de perus em Mineiros e agora também reduzirá o abate de frangos na unidade rioverdense

Depois de encerrar o abate de perus em sua unidade de Mineiros, a BRF Foods notificou o distrato de contratos com 64 aviários integrados em Rio Verde. Outros 100 aviários devem ser notificados sobre o encerramento de seus contratos em breve. O clima nos dois municípios do Sudoeste Goiano é de grande preocupação com demissões e a redução da atividade econômica. Em meados...