Economia Bretas passa investir em formato atacarejo

A rede Bretas passou a investir também em lojas no formato atacarejo. O varejista reinaugura hoje sua loja do Bairro Cardoso, em Aparecida de Goiânia, que ganhou este novo formato. Com a novidade, a expectativa é de um incremento de 150% nas vendas por oferecer preços mais baixos. A nova loja de 3 mil metros quadrados foi totalmente reformada e a expectativa é que o ...