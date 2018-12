Economia Brasileiros tiram R$ 9 bilhões da Suíça após Lava Jato Redução dos valores depositados coincide com período da Operação Lava Jato, regularização de ativos e com a entrada em vigor de acordos de troca automática de informações fiscais

O volume de dinheiro mantido por brasileiros na Suíça caiu para menos da metade desde o início da Operação Lava Jato no Brasil. Dados do Banco Nacional da Suíça mostram que, pelo menos oficialmente, cerca de R$ 9 bilhões deixaram de fazer parte da contabilidade do país europeu como sendo de origem brasileira entre 2015 e 2017. De acordo com as estatísticas do ban...