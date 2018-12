Economia Brasileiros não estão dispostos a ser trabalhadores como os chineses, diz jornal da China Segundo o editor do jornal oficial do Partido Comunista Chinês, 'a cultura no Brasil faz o país inapto à manufatura'

A cultura brasileira faz o País ser “inapto para a manufatura” e a população brasileira não está disposta a ser trabalhadora como a chinesa. Os comentários foram publicados na noite da quarta-feira, 5, e são assinados pelo editorialista Ding Gang, no Global Times, um dos produtos internacionais do People's Daily, o jornal oficial do Partido Comunista C...