Brasileiro vai gastar em média R$ 847 no carnaval em 2018

O gasto médio do consumidor no Carnaval será de R$ 847, sendo que cerveja e idas a bares e restaurantes terão o maior peso no bolso, segundo pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O período irá mobilizar, segundo o levantamento, 72 milhões de consumidores no País.