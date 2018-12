Economia Brasileiro já passa 21 anos na aposentadoria Segundo estudo do Ipea, há uma década e meia, a duração média dos benefícios pagos pelo INSS era de 15 anos para homens e mulheres

Os brasileiros estão passando uma parte cada vez maior de suas vidas na aposentadoria, o que tende a pressionar ainda mais as despesas públicas, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Em uma década e meia, a duração média dos benefícios concedidos por tempo de contribuição saltou de 14,7 anos para 20,9 anos, no caso dos homens, e de 15,2 a...