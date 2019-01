Economia Brasileiro contrata menos empregada e gasta mais com produto de limpeza Há dez anos, as contratações de trabalhadores domésticos estavam em 12,9% dos domicílios brasileiros

Com os gastos com empregadas domésticas e diaristas em queda desde 2009, produtos com maior poder de limpeza têm aumentado suas vendas, segundo a consultoria Kantar Worldpanel. Há dez anos, as contratações de trabalhadores domésticos estavam em 12,9% dos domicílios brasileiros. Em 2017, dado mais recente, em apenas 7,6%. Mão na roda. Para facilitar o trabalho,...