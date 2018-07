Economia Brasileiro é o que mais se preocupa com perda de benefícios da aposentadoria Pesquisa levantou a possibilidade de perder benefícios em 15 países

Uma pesquisa feita em 15 países mostra que os brasileiros são os que mais se preocupam com a possibilidade de perder benefícios da aposentadoria. Parte do receio se deve às discussões sobre a reforma da Previdência, que foi proposta pelo governo Michel Temer, mas, por falta de apoio no Congresso, não chegou a ser votada. O levantamento, feito pela seguradora ...