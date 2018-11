Economia Brasil volta à lista de apostas globais do Credit Suisse Banco diz que otimismo com os investimentos no Brasil é o maior dos últimos cinco anos

Os mercados emergentes estão entre os principais destinos de investimento do Credit Suisse para 2019 e o Brasil - após anos de ausência - entrou nessa lista de apostas do banco suíço. "Há muito tempo, a gente não tinha uma locação (de recursos) tão pró-cíclica em Brasil", disse Sylvio Castro, chefe de investimentos do Credit no País. "Estamos mais otimistas com o Brasil d...