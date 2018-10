Economia 'Brasil vai sofrer bullying de Trump', diz ex-presidente de tribunal da OMC Segundo James Bacchus, um dos nomes mais respeitados do comércio mundial, Brasil pode ser próximo da lista de Donald Trump

Depois de negociar com México e Canadá, o presidente Donald Trump está convencido de que sua estratégia de fazer bullying com seus parceiros comerciais funciona e o Brasil pode ser o próximo na lista. Quem diz isso é de um dos nomes mais respeitados do comércio internacional, o americano James Bacchus. Ex-deputado pelo Partido Democrata, Bacchus assumiu o cargo ...