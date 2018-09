Economia Brasil terá longa espera por rede 5G, que deve estrear no Exterior em 2019 Embora instalada antes, previsão negativa é que na América Latina a proposta só deve se massificar em 2025

Países como Estados Unidos, Coreia do Sul e China correm para ser pioneiros no lançamento da tecnologia 5G em 2019. A promessa é de avanços, como a possibilidade de médicos fazerem cirurgias à distância, por meio de robôs conectados à internet. Outra inovação será a Internet das Coisas, que permitirá que eletrodomésticos "aprendam" as preferências de seus usuários com o...