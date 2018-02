Brasil tem três empregados domésticos para cada 100 habitantes

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostram que o Brasil emprega cerca de 7 milhões de trabalhadores domésticos. Os números levantados em 2017 apontam que existem três empregados para cada 100 habitantes.

Segundo a OIT, o País lidera o ranking e essa liderança só é contestada pela informalidade deste mercado em outros países. O perfil dos trabalhadores domésticos é predominantemente feminino, afrodescendente e de baixa escolaridade.

DESIGUALDADE

Um estudo realizado em parceria entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a ONU Mulheres, braço das Nações Unidas que promove a igualdade entre os sexos, levantou dados históricos do setor entre 1995 e 2015 e construiu um retrato evolutivo das noções de raça e gênero associadas ao trabalho doméstico. O resultado aponta a predominância das mulheres negras ao longo do tempo.

Segundo o levantamento, em 1995 havia 5,3 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil, sendo que 4,7 milhões eram mulheres, 2,6 milhões eram negras e pardas e 2,1 milhões eram brancas. A escolaridade também foi outro ponto levantado: entre as brancas era de 4,2 anos de estudo e entre as afrodescendentes era de 3,8 anos.

Em 2015, 20 anos depois, a população geral desses profissionais cresceu, chegando a 6,2 milhões, sendo 5,7 milhões de mulheres. Dessas, 3,7 milhões eram negras e pardas e 2 milhões eram brancas. O nível escolar das brancas evoluiu para 6,9 anos de estudo e das afrodescendentes chegou a 6,6 anos.

De acordo com a OIT, em 2017, o trabalho doméstico respondeu por 6,8% dos empregos no país e por 14,6% dos empregos formais das mulheres. No começo da década, esse tipo de serviço abarcava um quarto das trabalhadoras assalariadas.