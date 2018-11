Economia Brasil tem maior crescimento de comércio exterior entre países do G-20 Dados da OCDE, porém, alertam para a estagnação do comércio global diante das medidas protecionistas

O comércio exterior brasileiro teve a maior taxa de crescimento entre todos os países do G-20 (grupo dos 20 países mais industrializados do mundo) no terceiro trimestre de 2018, puxado pela China e se aproveitando da crise entre Pequim e Washington. Dados divulgados nesta quarta-feira, 28, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revelam q...