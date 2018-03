Brasil recorrerá a órgãos nos EUA para sair da lista do aço

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), Marcos Jorge, disse que o Brasil apresentará recursos em dois órgãos do governo dos Estados Unidos contra a decisão de sobretaxar as importações de aço e alumínio daquele país, e que vê chances de o Brasil não ser atingido pelo medida.“Ficou claro na fala do presidente Donald Trump que países que não represent...