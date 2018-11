Economia Brasil pode ter colheita recorde de algodão neste ano País pode se consolidar na segunda posição no mercado mundial

O Brasil deve fechar 2018 com recorde de exportação de algodão e se consolidar na segunda posição do mercado mundial da pluma. Nunca na história do país houve tanta colheita de algodão como na última safra: 2,1 milhões de toneladas. É uma quantidade atingida exatamente no momento em que ocorrem negociações externas em relação ao produto. Enquanto o consumo domést...