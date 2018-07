Economia Brasil perdeu 661 vagas com carteira assinada em junho Um ano antes, a economia brasileira havia registrado a abertura (líquida) de 16.702 empregos com carteira assinada

O Brasil encerrou o mês de junho com o fechamento de 661 vagas de emprego com carteira assinada, de acordo com o saldo entre contratações e demissões do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho. Um ano antes, a economia brasileira havia registrado a abertura (líquida) de 16.702 empregos com carteira assinada. Junho f...