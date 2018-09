Economia Brasil passa a ser 3º maior exportador agrícola mundial País ficou com 5,7% do mercado global em 2017, atrás dos EUA e da Europa; mudanças climáticas podem representar desafio real

O Brasil já é o terceiro maior exportador agrícola do mundo. Mas as mudanças climáticas podem representar um desafio real para a expansão produtora do País e gerar uma contração das vendas externas até 2050.Os dados são da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês), que apresentou ontem o seu informe anual sobre a produção...