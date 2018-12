Economia Brasil foi o país que mais abriu seu mercado em 2018, diz OMC Dados da OMC, porém, registram um aprofundamento do protecionismo no mundo; presidente da organização lança alerta a governos

O Brasil foi o país que mais medidas adotou para abrir seu mercado a produtos estrangeiros, entre outubro de 2017 e outubro de 2018. Os dados foram publicados nesta terça-feira, 11, pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que destaca uma proliferação do protecionismo pelo mundo e alerta os países para que tomem iniciativas para "desescalar" a tensão. No total,...