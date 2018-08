Economia Brasil fica em último em ranking mundial de crescimento São, ao todo, 47 países monitorados e o Brasil ficou com a lanterna; destaque na compilação foi o crescimento da Índia, cujo PIB do segundo trimestre avançou 8,2%

O Brasil ficou na lanterna no ranking do crescimento econômico do segundo trimestre, conforme compilação com dados de 47 países feita pela agência de classificação de risco Austin Rating. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro avançou 1,0% em relação ao segundo trimestre de 2017, informou mais cedo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O destaque n...