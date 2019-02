Economia Brasil fecha 2018 com 14,7 gigawatts de capacidade eólica instalada Ao todo, o País já conta com 583 parques eólicos em 12 estados, com destaque para o Rio Grande do Norte (150) e Bahia (135)

A capacidade instalada de energia eólica no Brasil subiu para 14,7 gigawatts (GW) em 2018, um aumento de 15,7% em relação ao ano passado, informou a Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica). Ao todo, o Brasil já conta com 583 parques eólicos em 12 Estados, com destaque para o Rio Grande do Norte (150) e Bahia (135). De acordo com a Abeeólica, considerand...