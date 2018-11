Economia Brasil criou 790 mil postos de trabalho este ano, anuncia Temer Em outubro, segundo o presidente, foram abertos 57 mil postos de trabalho com carteira assinada

O Brasil criou mais de 57 mil postos de trabalho com carteira assinada em outubro, totalizando 790 mil vagas neste ano, informou o presidente da República, Michel Temer, em sua conta no Twitter. O presidente adiantou, em cerca de meia-hora, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado todos os meses pelo Ministério do Trabalho. Recebi a inf...