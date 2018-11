Economia Brasil cria mais de 57 mil vagas formais em outubro

O mercado de trabalho brasileiro criou 57.733 empregos com carteira assinada em outubro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho.Embora abaixo das projeções de mercado, que apontavam para 65 mil novas vagas segundo o Projeções Broadcast, o resultado foi comemorado pelo presidente Michel ...